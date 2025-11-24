Ära endet: Buxtehuder SV trennt sich von Trainer Leun

Buxtehude (dpa) –

Handball-Erstligist Buxtehuder SV und Trainer Dirk Leun gehen von sofort an getrennte Wege. Der Verein gab bekannt, dass der bisher dienstälteste Coach der Bundesliga nicht mehr für das Team verantwortlich ist. Die Buxtehuderinnen weisen in dieser Saison noch keinen Sieg auf und belegen mit 2:14 Punkten den vorletzten Tabellenplatz.

«Wir sind Dirk Leun zu großem Dank verpflichtet. Sein Name steht für eine unglaublich erfolgreiche Ära mit dem Gewinn des Challenge-Cups 2010, den Pokalsiegen 2015 und 2017 sowie drei deutschen Vize-Meisterschaften. Nicht zu vergessen sein Engagement im Buxtehuder Jugend- und Nachwuchsbereich», wird Manager Peter Prior in der Mitteilung zitiert. Über die Gründe der Trennung haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart, hieß es weiter.

Schon die Vorsaison lief nicht nach Wunsch

Bereits das vergangene Jahr war für den BSV enttäuschend verlaufen. In dieser Saison folgte nun nach nur zwei Remis in sieben Punktspielen am Samstag vor einer Woche die 21:30-Niederlage gegen Zwickau, die schließlich das Ende der Zusammenarbeit zwischen dem Club und Leun besiegelte.

«Natürlich ist dafür nicht nur der Trainer verantwortlich. Aber zuletzt wuchsen bei allen Beteiligten die Zweifel, ob wir gemeinsam die Trendwende schaffen», sagte Prior. Das nächste Spiel für den BSV findet nach der fünfwöchigen WM-Pause gegen die HSG Bensheim/Auerbach statt.