Änderungen bei Abfallentsorgung in Hannover und der Region

Hannover (dpa/lni) –

Der Wintereinbruch mit massiven Schneeverwehungen und Glätte beeinträchtigt die Abfall- und Wertstoffsammlung in der Region Hannover weiterhin erheblich. Ausgefallene Touren werden nicht nachgeholt – die Entsorgung erfolgt zum nächsten regulären Termin, wie eine Sprecherin des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Hannover mitteilte. Dafür würden bei der nächsten Abfuhr kostenlos größere Mengen mitgenommen werden. Grund für die Ausfälle sei laut Sprecherin die personelle und logistische Belastung durch den parallelen Wintereinsatz.

Voraussichtlich können Bürgerinnen und Bürger ab Dienstag wieder Wertstoffe, Leichtverpackungen und Papier direkt an den Wertstoffhöfen abgeben. Die Wertstoffhöfe der Deponien Lahe, Burgdorf und Kolenfeld öffnen laut Sprecherin wie gewohnt wieder am Montag für Anlieferungen.