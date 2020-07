Ämter: Kein Corona-Anstieg nach Aufstiegs-Feierlichkeiten

Bielefeld Fans feiern vor dem Stadion die Meisterschaft und den Aufstieg. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Bielefeld/Braunschweig (dpa) – Die nicht immer unter den geltenden Hygiene-Bestimmungen verlaufenen Aufstiegs-Feierlichkeiten von Arminia Bielefeld und des VfB Stuttgart in die Fußball-Bundesliga sowie von Eintracht Braunschweig in die 2. Liga waren nach Aussagen der jeweiligen Gesundheitsämter keine Corona-Treiber. Ein Anstieg der Zahlen «im Zusammenhang mit Feiern sportlicher Erfolge» sei «nicht bekannt», erklärte die Behörde in Stuttgart der «Neuen Westfälischen».

Das Amt in Braunschweig erklärte: «Hinweise auf einen Zusammenhang von Neuinfektionen mit Fan-Feiern nach dem Eintracht-Aufstieg hat die Stadt nicht.» In Bielefeld teilte die Behörde mit, sie habe nicht explizit nachgehalten, ob neue Fälle in Verbindung mit der Aufstiegsfeier stehen. Es habe aber nur an zwei Tagen seitdem markante Anstiege der Zahlen gegeben und diese hätten zu großen Teilen in Zusammenhang mit dem Corona-Ausbrauch im Fleischbetrieb «Tönnies» in Rheda-Wiedenbrück gestanden.

