Älteres Ehepaar stirbt an Weihnachten durch Schwelbrand

Wistedt (dpa/lni) – Ein älteres Ehepaar ist in Wistedt (Landkreis Harburg) durch einen Schwelbrand im Einfamilienhaus gestorben. Die 81-jährige Frau und ihr 92-jähriger Ehemann wurden tot im Obergeschoss gefunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Nachbar hatte die Polizei über eine dunkle Färbung einiger Fensterscheiben informiert. Der Raum, in dem das Paar gefunden wurde, war stark verrußt.

Nach Untersuchungen durch einen Sachverständigen vom Montag gehen die Beamten davon aus, dass der Ölofen einen Defekt hatte und es daher zu einem kurzen Brand kam. Den Ermittlern zufolge wurden die Eheleute offenbar überrascht und konnten das Haus nicht mehr rechtzeitig verlassen. Das Feuer erlosch später von selbst.

