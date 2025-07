Admiral’s Cup: Erster Sieg für Monacos Casiraghi-Team

Cherbourg (dpa/lno) –

Das Team vom Yacht Club de Monaco (YCM) hat den seit 1957 ausgetragenen Admiral’s Cup gewonnen. Der Segeltriumph gelang der Crew um Co-Skipper Pierre Casiraghi an Bord der kleineren Team-Yacht «Jolt 6» mit dem Sieg im finalen Fastnet Race. Die bekannte Segel-Langstrecke führt von Cowes auf der Isle of Wight über 700 Seemeilen um den Fastnet-Felsen in der Keltischen See in den Zielhafen Cherbourg.

«Ehrlich, ich kann kaum glauben, was wir erreicht haben. Den Admiral’s Cup in seinem Revival-Jahr und bei Monacos erster Teilnahme zu gewinnen, ist ohne Worte», sagte Casiraghi nach dem Fastnet-Rennen. «Ich bin kein Profisegler, und das hier war das anstrengendste Rennen, das ich je bestritten habe. Aber es war auch magisch.»

Der Admiral’s Cup fand erstmals seit 2003 wieder statt. Bei der Neuauflage bestanden die Teams aus jeweils nur zwei Yachten.

Der 37-jährige Casiraghi lobte den «phänomenalen Job» von Navigator Will Harris, der am 10. August vor Kiel mit Boris Herrmanns Team Malizia ins Ocean Race Europe startet. Casiraghi gründete 2016 das Team Malizia 2016 mit dem Hamburger Herrmann.

Monacos Sieg «historisch»

«Für Monaco ist der Sieg im Admiral’s Cup historisch. Wir sind ein kleiner Ort, haben aber gerade gezeigt, dass wir große Dinge erreichen können», sagte Casiraghi. Die Monaco-Yachten «Jolt 3» und «Jolt 6» siegten in ihren jeweiligen Admiral’s-Cup-Klassen.

So konnte das Team mit 68 Punkten die jeweiligen zwei Boote vom Royal Hong Kong Yacht Club (87 Punkte) und dem Yacht Club Costa Smeralda (92 Punkte) auf die Plätze zwei und drei verweisen.

Deutsche Boote ohne Chance

Die drei deutschen Teams blieben im Kampf um die Podestplätze chancenlos. Die deutsche Yacht «Red Bandit» (Bayerischer Yacht-Club) war bereits in Rennen zwei mit Mastbruch ausgeschieden. Bestes GER-Team war 32 Jahre nach dem letzten deutschen Admiral’s-Cup-Sieg das Duo vom Regatta Verein Greifswald mit «Imagine» und «X-Day» auf Platz elf.

«Red Bandit»-Teampartnerin «Ginkgo» von Dirk Clasen (Rellingen) rettete als Solist noch Platz 14 in der Teamwertung. Das Hamburg Sailing Team mit Daniel Baums «Elida» und Thomas Reineckes «Edelweiss» kam nicht über den 15. und letzten Rang hinaus. Einigen deutschen Crews gelang aber ein versöhnlicher Abschluss: «Elida» wurde im Fastnet Race in ihrer Klasse Zweite, «Imagine» und «X-Day» jeweils Fünfte.