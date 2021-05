Aderlass in Lübeck: 22 Spieler und Coach verlassen den VfB

Lübeck (dpa/lno) – Einen Tag nach dem letzten Saisonspiel in der 3. Liga hat Absteiger VfB Lübeck endgültig den Umbruch eingeleitet. «Wir arbeiten intensiv an der Kaderplanung, seit längerer Zeit zweigleisig und inzwischen natürlich fokussiert auf die neue Regionalliga-Saison», sagte VfB-Sportdirektor Rocco Leeser am Sonntag. Mit einem 1:1 bei Aufsteiger FC Hansa Rostock hatten sich die Lübecker erhobenen Hauptes wieder in die Viertklassigkeit verabschiedet.

Aus dem aktuellen Kader haben nur Mirko Boland, Tommy Grupe, Jamie Shalom und der derzeit zum Bonner SC ausgeliehene Sören Lippert gültige Verträge für die kommende Serie. Mit Michael Luyambula, Marvin Thiel und Co-Trainer Lukas Pfeiffer befindet sich der Verein in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung. Morten Rüdiger, der aktuell an den Folgen eines Kreuzbandrisses laboriert, wird die Gelegenheit bekommen, beim VfB fit zu werden.

Mit Trainer Rolf Landerl werden insgesamt 22 Spieler die Lohmühle verlassen. Leeser: «Wir werden eine junge Mannschaft auf dem Platz haben. Ich bitte aber alle um Geduld, da wir noch einige Wochen brauchen werden, bis auch nach außen das Gerüst des Teams erkennbar sein wird.»

