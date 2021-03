Adduktorenprobleme bei Bremens Abwehrspieler Veljkovic

Bremens Milos Veljkovic gestikuliert. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild

Bremen (dpa) – Werder Bremen muss in der nächsten Zeit womöglich verletzungsbedingt auf Verteidiger Milos Veljkovic verzichten. «Es hat ihm in die Adduktoren reingezogen», sagte Trainer Florian Kohfeldt nach der 1:2-Niederlage seines Teams gegen den VfL Wolfsburg am Samstag. «Er musste ausgewechselt werden. Er konnte keine langen Bälle mehr spielen.» Felix Agu war kurz vor dem Ende der Partie für den 25-Jährigen ins Spiel gekommen. Ob Veljkovic in der anstehenden Länderspielpause zur serbischen Nationalmannschaft reisen kann, ist noch offen. Weitere Untersuchungen sollen Klarheit über seinen Gesundheitszustand bringen.

