ADAC und Feuerwehr retten Kind aus verriegeltem Auto

28. Dezember 2025 12:40
Der Vater alarmierte die Feuerwehr. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa
Der Vater alarmierte die Feuerwehr. (Symbolbild) Marijan Murat/dpa

Hannover (dpa/lni) –

ADAC-Mitarbeiter und Feuerwehrleute haben in Hannover-Oststadt ein einjähriges Kind aus einem verschlossenen Mietwagen befreit. Der Vater hatte am Samstag kurz das Auto verlassen, während der Schlüssel noch steckte und das Kind im Wagen saß, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Der Wagen habe sich daraufhin von selbst verriegelt. 

Der Vater habe die Feuerwehr und den Vermieter alarmiert. Die Feuerwehr hatte eigenen Angaben zufolge Mühe, die Tür ohne Beschädigung zu öffnen. Mitarbeiter des ADAC hätten den Wagen mit Hilfe aufblasbarer Kissen geöffnet. Das Kind blieb laut Feuerwehr unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:251228-930-473012/1

Copy LinkCopy Link
Zur Startseite