ADAC: Mehr Staus in den Sommerferien auf Hamburgs Autobahnen

Hamburg (dpa/lno) –

Auf Hamburgs Autobahnen gab es einer Auswertung des ADAC zufolge während der Sommerferien mehr Staus als noch im Vorjahr. Während Autofahrer im vergangenen Jahr in den sechs Wochen in insgesamt 1.543 Staus standen, erhöhte sich die Zahl in diesem Jahr auf 1966, wie der ADAC Hansa mitteilte. Die Staulänge habe um knapp 26 Prozent zugenommen und am Ende bei 4.281 Kilometern gelegen.

«Auf der A1 gab es mit 540 Staus zwar die meisten Blechlawinen, wenn man aber die Länge betrachtet, so ist die A7 am stärksten betroffen», hieß es. Der staureichste Tag mit einer Gesamtlänge von 79 Kilometern und einer Dauer von 5.068 Minuten war laut ADAC der 31. Juli. Den längsten Stau gab es mit 23 Kilometern auf der A1 zwischen Hamburg-Ost und Horster Dreieck am 18. August.