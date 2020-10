ADAC kritisiert zu schmale Radwege: Hannover «mangelhaft»

Die Fahrbahnmarkierung eines Radweges. Foto: picture alliance / Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

München (dpa) – Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) kritisiert zu schmale Radwege in den deutschen Städten. Rund jeder dritte Radweg (36 Prozent) erfülle nicht einmal die jeweilige Mindestbreite, teilte der ADAC unter Berufung auf eine aktuelle Stichprobe von 120 Routen in zehn Städten mit. Hannover bekam – ebenso wie Mainz – ein «mangelhaft» quittiert. Bremen erhielt ein «ausreichend», genauso wie Dresden, Erfurt, München, Saarbrücken, Stuttgart und Wiesbaden. Einzig Kiel erreichte bei dem Test ein gutes Gesamturteil; dort fiel keine einzige Route durch.

Der Auto-Club hatte in den fünf Landeshauptstädten mit dem höchsten sowie den fünf Landeshauptstädten mit dem niedrigsten Radanteil am Verkehr überprüft, ob die bestehenden Radwege dem immer größer werdenden Andrang gewachsen sind. Als Maßstab legten die Münchner die geltenden Empfehlungen an, wonach beispielsweise ein nur in einer Richtung zu befahrender Radweg mindestens 1,60 Meter, im Regelfall aber zwei Meter breit sein sollte. «Die Regelbreiten erreichte oder überschritt sogar nur jeder fünfte Radweg», so der ADAC.

ADAC-Presseinformationen