ADAC-Helfer: Fast 294 000 Mal in Niedersachsen im Einsatz

Ein Pannenhelfer des ADAC hält vor seinem ADAC Auto eine Autobatterie. Foto: Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Laatzen (dpa/lni) – Die Pannenhelfer des größten deutschen Automobilclubs ADAC sind im vergangenen Jahr allein in Niedersachsen fast 294 000 Mal im Einsatz gewesen. Das sei ein Rückgang von knapp 4,9 Prozent im Vergleich zum Jahr 2018, teilte der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt am Dienstag in Laatzen mit. Die meisten Fahrten gab demnach am 21. Januar 2019 wegen Dauerfrosts: 1274 Pannen mussten damals behoben werden.

Die häufigste Pannenursache waren den Angaben zufolge mit knapp 42 Prozent schwache Batterien. Probleme mit dem Motor oder dem Motormanagement folgten mit etwa 17 Prozent. 15 Prozent betrafen die Karosserie, Lenkung, Bremsen, Fahrwerk oder Antrieb.

Deutschlandweit halfen die ADAC-Pannenhelfer nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr den Autofahrern etwa 3,75 Millionen Mal (minus 4,3 Prozent). Die häufigsten Einsätze fanden auch bundesweit wegen der winterlichen Verhältnisse am 21. Januar statt (22 000 Pannen).