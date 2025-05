Active City Arena: Von Beach-Volleyball bis Tauziehen

Hamburg (dpa) –

Das Programm in der und um die Active City Arena auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg wächst. Auf der temporären Anlage unweit des Millerntor-Stadions des Fußball-Bundesligisten FC St. Pauli finden von Freitag bis zum 9. Juni erneut diverse Sportveranstaltungen statt.

Im Mittelpunkt steht wieder Beach-Volleyball, aber auch noch junge Sportarten wie Padel oder Pickleball, dazu das olympische 3×3 Basketball oder das extra entwickelte Beach-Hockey präsentieren sich. Auch Wettkämpfe im Tauziehen gehören zum Programm.

«So viel hatten wir noch nie», sagte Hamburgs Innen- und Sportsenator Andy Grote. Der SPD-Politiker nannte die Arena ein «Labor und eine Bühne, um sich selbst auszuprobieren».

Das Areal soll nicht nur für Turniere und Wettkämpfe geöffnet sein. Jede oder jeder kann dort die Fläche nutzen und beispielsweise auch auf einer großen Rollschuhbahn laufen.

Den breitesten Raum nehmen die Beach-Volleyballer mit dem Stadion ein. Gleich am ersten Wochenende werden die Queen und der King of the court gesucht (23.5.-25.5.). Mit dabei sind unter anderem die in Hamburg trainierenden Olympia-Zweiten und Vorjahressieger Clemens Wickler und Nils Ehlers. Das Turnier findet zum fünften Mal nacheinander in Hamburg statt. Vom 29.5. bis 1.6. macht die German Beach Tour Station auf dem Heiligengeistfeld Station.