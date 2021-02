Achtung Schlagloch: Frost setzt Niedersachsens Straßen zu

Ein Auto passiert ein Schlagloch auf der Landstraße L190 in der Wedemark. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) – Der heftige Wintereinbruch der vergangenen Wochen mit seinem eisigen Frost hat auch den Straßen in Niedersachsen je nach Lage und Verkehrsdichte zugesetzt. Insbesondere bei Fahrbahndecken, die eine gewisse Nutzungsdauer überschritten hätten, ihre Funktion aber noch erfüllten, könnten plötzlich Frostschäden auftreten, sagte Jörg Finke, Dezernatsleiter bei der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Frostschäden seien aufgrund plötzlich eintretender Frostperioden mit zusätzlichen Frost/Tauwechseln möglich. «Und der Winter ist noch nicht vorbei.» Wo und wie viele der sogenannten Schlaglöcher sich in welcher Größe aufgetan haben, wird nicht erfasst.

«Schlaglöcher können ohne klar erkennbaren Grund plötzlich und unerwartet auftreten, und die Lage und Größe können unterschiedlich sein. Wir führen aber keine Statistik über Schlaglöcher», so Finke.

Es gebe je nach Verkehrsaufkommen routinemäßige Straßen- und Streckenkontrollen ein- bis zweimal die Woche. Schlaglöcher oder Schadstellen gebe es aber ständig, nicht nur im Winter. Die würde dann ganz normal so ausgebessert, dass die Straßen verkehrssicher seien.

Wegen der Sanierung witterungsbedingter Fahrbahnschäden wird zunächst am Samstag die Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Northeim Nord und Nörten-Hardenberg in Fahrtrichtung Kassel von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr gesperrt. Die Gegenseite auf der Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen Nörten-Hardenberg und Northeim Nord in Fahrtrichtung Hannover wird dann am Montag zwischen 8.30 Uhr und 22.00 Uhr gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:210220-99-518865/2

Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr

Pressemitteilung 1 zur A7-Vollsperrung am Samstag

Pressemitteilung 2 zur A7-Vollsperrung am Montag