Achtjähriger Radfahrer prallt gegen Auto und wird verletzt

Goslar (dpa/lni) –

Ein acht Jahre alter Junge ist bei einem Verkehrsunfall in Goslar verletzt worden. Der Junge sei den ersten Erkenntnissen der Ermittler nach mit seinem Fahrrad in einem Wohngebiet über die Straße gefahren, teilte die Polizei am Mittag mit. Beim Überqueren ist er dann gegen die Seite eines Autos geprallt, welches Vorfahrt hatte, wie ein Sprecher sagte. Dabei wurde er den Angaben nach am Freitagnachmittag leicht am Fuß verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.