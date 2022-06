Achtjähriger Junge in Oldenburg weiter vermisst

Oldenburg (dpa) –

Ein seit Freitag vermisster achtjähriger Junge in Oldenburg ist trotz Suche nicht gefunden worden. Die Suche laufe weiter, sagte eine Polizeisprecherin. Einsatzkräfte durchkämmten am Montag mehrere Objekte in der Stadt. Nachdem die Polizei am Sonntag die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten habe, seien zwar Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, sagte die Sprecherin. Sie seien überprüft worden, das Kind sei aber nicht gefunden worden.

Eine Vielzahl von Einsatzkräften suche weiterhin nach dem Achtjährigen, teilte die Polizei am späten Montagabend auf Twitter mit. Aufgrund von Hinweisen seien unter anderem der Ortsteil Wehnen und der Bereich des Woldsees durchsucht worden.

Der Junge, der eine geistige Behinderung hat, war am Freitagnachmittag zuletzt im Bereich der ehemaligen Kasernen Donnerschwee gesehen worden. Den Angaben nach ist Joe etwa 150 Zentimeter groß und schlank. Er trägt schulterlange dunkle lockige Haare. Über einem blauen T-Shirt mit weißer Aufschrift trägt er eine schwarze Weste mit weißer Aufschrift «Polizei». Er trägt eine dunkle Hose und ist vermutlich barfuß unterwegs.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu Joe oder seinem Aufenthaltsort machen können, sich unter der Telefonnummer 0441 790 4115 oder beim polizeilichen Notruf 110 zu melden.