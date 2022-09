Achter sprinten in Hamburg um die Titel

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburger Binnenalster wird erneut zur Sportarena. Am Samstag findet auf dem Gewässer in der City das Finale der Runder-Bundesliga der Achter statt. An dieser nehmen in der Hansestadt Boote aus Deutschland und Österreich (Frauen) teil. Es geht dabei über die Sprint-Distanz von 270 Metern.

Bei den Männern liegt der Hamburger Active City Express mit 56 Punkten auf dem vierten Rang von 18 teilnehmenden Clubs. Es führt der Münster-Achter, der bei den bislang vier Wettbewerben in diesem Jahr stets siegreich war. Bei den Frauen gehen die Alster-Sprinterinnen von Rang fünf aus ins Rennen. Spitzenreiter der Neuner-Liga ist Banner Wiking Linz (32) gefolgt vom punktgleichen HavelQueen-Achter Berlin und dem Meenzer Express.