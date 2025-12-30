Achtbeiniger Einbrecher löst nächtlichen Polizeieinsatz aus

Bissendorf (dpa/lni) –

Tierischer Einsatz für die Polizei: Ein mutmaßlicher achtbeiniger Einbrecher hat die Beamten im Landkreis Osnabrück in Atem gehalten. In der Nacht sei die Alarmanlage einer Firma in Bissendorf ausgelöst worden, teilte die Polizei per WhatsApp mit.

Das Gebäude wurde zusammen mit einem Verantwortlichen überprüft, Ein- oder Aufbruchsspuren wurden nicht gefunden – aber dafür eine Spinne, die es sich direkt vor einem Sensor gemütlich gemacht hatte. Es handelte sich also um einen Fehlalarm. Dessen mutmaßlicher Verursacher wurde laut Polizei «nicht festgenommen, sondern durfte unbehelligt weiterkrabbeln».