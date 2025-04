Acht Verletzte bei Hausbrand

Hamburg (dpa/lno) –

Acht Menschen sind bei einem Brand in einem Haus in Haus teils schwer verletzt worden. Sie seien wegen des Einatmens von Rauch in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am späten Abend. Die Wasserversorgung vor Ort «gestaltete sich als schwierig». Auch die Flughafenfeuerwehr sei wegen der Nähe zum Hamburger Airport vor Ort gewesen. Bei dem Haus in Langenhorn soll es sich um eine Wohnunterkunft für Geflüchtete und wohnungslose Menschen gehandelt haben. Das Gebäude sei jetzt unbewohnbar, alle Bewohner seien anderweitig untergebracht worden.