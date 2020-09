Acht neue Corona-Fälle im Norden: Insgesamt 4115 registriert

Eine Ärztin zeigt in einem Labor einen Test für das Coronavirus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Kiel (dpa/lno) – Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Schleswig-Holstein ist im Vergleich zum Vortag um acht auf 4115 Fälle gestiegen. Das geht aus den am Freitagabend von der Landesregierung im Internet veröffentlichten Zahlen hervor. Am Tag zuvor waren noch 17 Neuinfektionen gezählt worden. Die Zahl der Menschen, die im Zusammenhang mit Covid-19 im Norden gestorben sind, blieb bei 161.

In Krankenhäusern wurden am Freitag weiterhin acht Corona-Patienten behandelt. Von allen seit Beginn der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Sars-CoV-2 Infizierten gelten nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) rund 3700 als genesen.

Für Schleswig-Holstein gemeldete Corona-Fälle

RKI-Dashboard