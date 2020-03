Acht Menschen in Wolfsburg an Corona gestorben

Wolfsburg (dpa/lni) – Nach dem Tod von acht älteren Patientinnen und Patienten an einer Coronavirus-Infektion in Wolfsburg werden die Stadtführung und der örtliche Krisenstab am Samstag Einzelheiten mitteilen. Bei einer Pressekonferenz (15.00 Uhr) soll unter anderem Oberbürgermeister Klaus Mohrs sprechen. Der Tod der sechs Frauen und zwei Männer zwischen 76 und 100 Jahren war am Freitagabend mitgeteilt worden. Zu der Pressekonferenz werden auch der Leiter eines kirchlichen Seniorenheims und der Leiter des örtlichen Diakonischen Werks erwartet.

Damit hat es in Wolfsburg Stand Freitag bislang zehn Todesfälle im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus gegeben. In der niedersachsenweiten Zählung mit zwölf Toten bis Freitagmittag waren die Fälle aus Wolfsburg noch nicht miteingerechnet.