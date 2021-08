Acht Hundertstel fehlen: Förstemann und Kruse Vierte

Kai Kruse aus Deutschland und sein Pilot Robert Förstemann vor dem Start. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Izu (dpa) – Der frühere Olympia-Dritte Robert Förstemann und Kai Kruse haben bei den Paralympics in Tokio Bronze um acht Hundertstelsekunden verpasst. Trotz des deutschen Rekords von 1:00,554 Minuten fehlten dem Duo vom PSV Rostock am Ende 82 Tausendstel zu Rang drei im 1000-Meter-Zeifahren auf der Rad-Bahn. Der gebürtige Thüringer Förstemann fungiert seit 2019 als Guide des sehbehinderten Kruse.

Über 4000 Meter waren beide am Mittwoch vorsichtshalber nach 1000 Metern ausgestiegen, weil der gebürtige Hamburger Kruse nach einem Trainings-Sturz in der Vorwoche noch Beschwerden hatte. 2016 in Rio hatte Kruse Bronze gewonnen, damals noch mit dem früheren Teamsprint-Olympiasieger Stefan Nimke als Guide. Förstemann war 2008 in Peking bei Olympia dabei war und gewann 2012 in London sogar Bronze im Teamsprint.

