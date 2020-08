Acht Corona-Neuinfektionen in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) – Die Zahl der registrierten Corona-Infizierten in Hamburg ist im Vergleich zum Vortag um acht gestiegen. Das teilte die Gesundheitsbehörde am Sonntag auf ihrer Homepage mit. Am Samstag waren es noch 27 Fälle. Am Wochenende kommt es aber häufig zu Verzögerungen bei der Auszählung. Seit Beginn der Pandemie wurden damit in Hamburg 6053 Menschen positiv auf das Virus getestet. Rund 5300 davon können nach Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) inzwischen als genesen angesehen werden.

Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf starben bisher 232 Menschen im Zusammenhang mit dem neuartigen Virus. In Hamburger Krankenhäusern werden 19 Covid-19-Patienten behandelt, 9 von ihnen liegen auf Intensivstationen.

Mit 9,4 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner liegt Hamburg nach wie vor deutlich unter der Grenze von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen, die neue Beschränkungen nach sich ziehen könnte.

