Achim sagt Modellversuch ab: Nicht genug Testmöglichkeiten

Achim (dpa/lni) – Die Stadt Achim (Kreis Verden) hat ihre Teilnahme an dem Modellversuch zur Öffnung der Innenstädte in der Corona-Pandemie abgesagt. Das bestätigte eine Stadtsprecherin am Freitag. In einer Stellungnahme führte Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld (parteilos) an, dass die Stadt in der Kürze der Zeit nicht ausreichend Testkapazitäten bereitstellen könne. Diese seien aber Voraussetzung für die Lockerungen in dem Modellversuch. Laut Landesregierung sollen die ausgewählten Modellkommunen spätestens bis zum 18. April mit ihren Versuchen starten. Zunächst hatten mehrere Medien berichtet.

Die Landesregierung hatte 14 Städte für Modellversuche ausgewählt. Dabei sollen Läden, Theater und Kinos, Galerien, Fitnessstudios und die Außengastronomie in Innenstädten öffnen dürfen. Voraussetzung für den Besuch ist ein aktueller negativer Corona-Test. Strenge Schutzmaßnahmen und Testkonzepte in den Projektgebieten sind ebenso Bedingung wie die Nutzung einer digitalen Kontaktnachverfolgung.

Bereits Anfang der Woche wurde bekannt, dass die Samtgemeinde Elbtalaue nicht teilnehmen kann, da die digitale Kontaktverfolgung nicht geklärt war. Nach der Absage Achims sind nun noch 12 Städte dabei. Am Donnerstag hatten mehrere Modellkommunen erklärt, dass sie ihren geplanten Starttermin, der zunächst für den kommenden Montag vorgesehen war, verschieben. Bei den meisten kristallisiert sich nun der kommende Donnerstag (15. April) heraus.

