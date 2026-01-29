Abwehrspieler Hefti wechselt vom HSV in die USA

Hamburg (dpa/lno) –

Nach weniger als eineinhalb Jahren verlässt Silvan Hefti den Hamburger SV. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wechselt der Schweizer mit sofortiger Wirkung nach Washington zu D.C. United in die Major League Soccer. Dort unterschrieb der 28 Jahre alte Defensivspieler einen Vertrag bis Juni 2027 mit der Option auf Verlängerung um eine weitere Saison.

«Aufgrund der großen Konkurrenz auf der rechten Abwehrseite hatte es Silvan in der aktuell laufenden Saison nicht einfach, Spielminuten zu sammeln. Daher ergibt ein Wechsel für alle Seiten Sinn», sagte HSV-Sportdirektor Claus Costa. Hefti war im August 2024 vom italienischen Erstligisten FC Genua nach Hamburg gekommen. In seiner Zeit bei den Hanseaten absolvierte er insgesamt 20 Pflichtspiele, allerdings keines davon in der laufenden Saison.