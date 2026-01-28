Abwehr-Talent Vuskovic will nach WM über Zukunft entscheiden

Hamburg (dpa/lno) –

Fußball-Senkrechtstarter Luka Vuskovic hat neue Details zu seiner Zukunft preisgegeben. Der aktuell vom Bundesligisten Hamburger SV ausgeliehene Abwehrspieler nährte zuletzt die Hoffnungen der HSV-Fans, möglicherweise sogar eine weitere Leihsaison dranzuhängen, um gemeinsam mit seinem aktuell noch gesperrten Bruder Mario zusammenzuspielen.

«Wir entscheiden nach der WM, wie es weitergeht, was das Beste für mich ist», sagte der erst 18 Jahre alte Abwehrchef des HSV der «Sport Bild». Vuskovic gehört zu den derzeit gefragtesten Abwehrnachwuchskräften in Europa und hat beste Chancen, mit Kroatien bei der Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA aufzulaufen.

Gemeinsam mit Bruder Mario in der Abwehr?

«Es ist mein Traum, mit Mario hier beim HSV zu spielen», sagte Luka Vuskovic der Deutschen Presse-Agentur Anfang des Monats. «Ich liebe diesen Club und die Fans. Ich kann mir persönlich kein besseres Szenario vorstellen», fügt der zweimalige Nationalspieler seines Landes hinzu. Sein englischer Club Tottenham hat bei seinen Plänen natürlich ein Wörtchen mitzureden hat. Und sein Bruder Mario Vuskovic verbüßt eine Dopingsperre, die erst im November dieses Jahres abläuft.

Der junge Innenverteidiger, der mit beeindruckenden Zweikampfwerten, schon drei Ligatreffern und einer verblüffenden Abgeklärtheit für sein Alter viele Fans begeistert, trifft am Wochenende auf den aktuell so souveränen Tabellenführer FC Bayern München. Dann wird er auf Stürmerstar Harry Kane treffen.

«Ich schaue mir Videos von ihm an, wie er seine Tore schießt, wie er sich bewegt und sich in Zweikampf-Situationen verhält. Die bekomme ich von unseren Spielanalysten», sagte Vuskovic der «Sport Bild». «Wenn man eine Sekunde lang nicht auf ihn aufpasst, dann nutzt Harry Kane diesen Moment eiskalt aus. Darauf müssen wir vorbereitet sein», fügte er hinzu. Im Hinspiel beim FC Bayern erlebten die Hanseaten ein 0:5-Debakel, es war Vuskovic‘ erstes Spiel im HSV-Trikot.