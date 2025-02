Abstand nach oben größer: Hannover und Düsseldorf nur 1:1

Hannover gegen Düsseldorf: Einen Sieger gibt es am Ende nicht. Swen Pförtner/dpa

Hannover (dpa) –

Im engen Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga haben Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf Punkte liegen gelassen. Das Duell der direkten Konkurrenten endete in Niedersachsens Landeshauptstadt 1:1 (1:1). Der Abstand der Fortuna auf den Aufstiegs-Relegationsrang beträgt nun vier Punkte. Hannover steht einen Zähler hinter den Düsseldorfern.

Der Niederländer Myron van Brederode (26.) erzielte den Führungstreffer der Gäste. Jannik Rochelt (35.) glich für die über weite Strecken überlegenen Hausherren vor 33.200 Zuschauern in der Heinz von Heiden Arena aus.

Hannover mit mehr Chancen

96 erspielte sich in der ersten Halbzeit mehr Chancen. Winter-Zugang Rabbi Matondo und der deutsche U21-Nationalspieler Nicolo Tresoldi mit einem Fallrückzieher-Versuch sorgten für Gefahr. Doch die Fortuna erzielte den ersten Treffer. Abwehrchef Marcel Halstenberg ließ sich im Strafraum vom energischen Jona Niemiec zu leicht den Ball abnehmen. Der ausgeliehene van Brederode erzielte nach Vorlage seines Kollegen das 1:0.

Die 96-Antwort folgte prompt: Nach einer Hereingabe von rechts lenkte Tresoldi den Ball per Hacke über Torwart Florian Kastenmeier und Rochelt vollendete auf der Linie. Für den Sommer-Zugang war es der Premierentreffer in der Liga für 96. Die Gastgeber behielten in der zweiten Hälfte zwar die Oberhand, aber der zweite Treffer gelang ihnen nicht.