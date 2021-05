Absolventen erhalten Hochschulzeugnisse im Autokino

Bremerhaven (dpa/lni) – Trotz der Corona-Pandemie sollen die diesjährigen Absolventen der Hochschule Bremerhaven nicht auf eine feierliche Übergabe ihrer Zeugnisse verzichten. Daher lädt die Hochschule heute zu einer Feier an einem ungewöhnlichen Ort ein: an die Seebäderkaje an der Außenweser mit Blick auf die Kulisse der Havenwelten.

Allerdings benötigen die Studierenden für die Feier ein Fahrzeug. Denn die Zeremonie wird in einem eigens aufgebauten Autokino abgehalten: Auf einer Bühne werden die Ansprachen gehalten, über eine Leinwand Videobotschaften gezeigt. Das Programm werde per Autoradio in den Fahrzeugen zu hören sein, sagte eine Sprecherin. Nacheinander – mit Maske und Abstand – bekämen die Absolventen auf der Bühne ihre Zeugnisse überreicht. Insgesamt werden rund 130 Teilnehmende erwartet.

Ab Samstag dann können Cineasten an drei Tagen in dem Autokino Filme ansehen. Zu sehen sein werden Kinder- und Erwachsenenfilme, sagte der Veranstalter Manuel Rohlfs.

