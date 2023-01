Abschreibung drückt auf Gewinn von Dufthersteller Symrise

Holzminden (dpa) –

Eine Wertberichtigung auf eine Beteiligung in Schweden zehrt am Gewinn des Duft- und Aromenherstellers Symrise. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen fiel im vergangenen Jahr um gut zwei Prozent auf 795,4 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. So schrieb der Dax-Konzern 126 Millionen Euro auf die Beteiligung am Tiernahrungsspezialisten Swedencare ab. Ohne diese Wertberichtigung ergebe sich ein operatives Ergebnis von 921,6 Millionen Euro. Das sind gut 13 Prozent mehr als 2021. Der Umsatz wuchs stärker als erwartet. Er stieg auf 4,6 Milliarden Euro von 3,8 Milliarden im Vorjahr.