Abschiedsspiel und Hall of Fame für Handball-Profi Glandorf

Flensburg (dpa/lno) – Der frühere Handball-Nationalspieler Holger Glandorf erhält ein Abschiedsspiel bei Vizemeister SG Flensburg-Handewitt. Das kündigte Geschäftsführer Dierk Schmäschke bei einer virtuellen Abschiedsfeier am Donnerstagabend an. Der 37 Jahre alte Glandorf hat seine Karriere mit dieser Saison beendet und wird in der Geschäftsführung des Bundesligisten arbeiten.

Der 170-malige Nationalspieler war neun Jahre für die Schleswig-Holsteiner aktiv. Zudem soll der Linkshänder in die Hall of Fame des Vereins aufgenommen werden. «Da gehörst du rein, und das werden wir genau in dem Moment machen, wenn die Halle wieder voll ist», sagte Schmäschke.

Glandorf ist der beste Feldtorschütze der Bundesliga-Geschichte. In 543 Partien traf er 2406 Mal aus dem Spiel heraus. Zudem war der Weltmeister von 2007 bei 23 Siebenmeterwürfen erfolgreich. In der ewigen Torschützenliste der Liga ist er die Nummer vier hinter dem Südkoreaner Kyung-shin Yoon (2908), dem Dänen Lars Christiansen (2875) und Ex-Nationalspieler Jochen Fraatz (2683).

