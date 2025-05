Abschied von Weil: Bundeswehr spielt Serenade

Ministerpräsident Weil und Bundesverteidigungsminister Pistorius haben in Hannover lange zusammengearbeitet. (Archivbild) Michael Matthey/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil wird heute (21.45 Uhr) nach zwölf Jahren im Amt feierlich verabschiedet. Die Bundeswehr spielt vor dem Neuen Rathaus in Hannover eine etwa halbstündige Serenade. Erwartet wird dazu auch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), der unter Weil lange niedersächsischer Innenminister war.

Weil konnte sich für seine Verabschiedung selbst drei Musikstücke aussuchen: Der SPD-Politiker entschied sich für das für die Arbeiterbewegung wichtige «Bürgerlied» (1845) von Adalbert Harnisch, das Stück «Die Moorsoldaten», dass im Emsland entstand und als Widerstandslied gegen den Nationalsozialismus bekannt wurde, sowie «Won’t Forget These Days» der aus Hannover stammenden Band Fury in the Slaughterhouse. Gespielt werden außerdem das Niedersachsenlied und die Nationalhymne.

Anfang April hatte Weil angekündigt, mit Ablauf des 19. Mai als Regierungschef zurückzutreten. Als Begründung führte der 66-Jährige insbesondere sein Alter an. Der neue Ministerpräsident wird an diesem Dienstag gewählt: Die SPD hat dafür den bisherigen Wirtschaftsminister Olaf Lies nominiert.