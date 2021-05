Abschied von Kirchengebäuden: Mehr Entwidmungen

Hannover (dpa/lni) – Bei der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Hannovers sind in den vergangenen 20 Jahren insgesamt 20 Kirchen und Kapellen entwidmet worden. Das entspricht etwas mehr als einem Prozent der derzeitigen 1395 Kirchen und 261 Kapellen, wie eine Anfrage bei der Landeskirche ergab. Aktuell gebe es bei zwei weiteren Kirchengebäuden Überlegungen, sie künftig nicht mehr als sakrale Räume zu nutzen, so ein Sprecher. «Flächendeckend sind allerdings keine Aufgaben von Kirchengebäuden geplant.»

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannover ist mit mehr als 2,8 Millionen Mitgliedern die größte evangelische Kirche in Niedersachsen. Neu gebaut wurden seit 2010 vier Kirchen.

In den Katholischen Bistümern in Niedersachsen lag die Zahl der Kirchenaufgaben höher. So wurden etwa im Bistum Hildesheim seit 2000 65 Kirchen profaniert. Aktuell gibt es im Gebiet der Diözese 399 Kirchen. Im Bistum Osnabrück – mit aktuell 294 Kirchen – wurden in den vergangenen 20 Jahren elf Kirchen profaniert und teilweise abgerissen; im Offizialatsbezirk Oldenburg – mit 39 Pfarrkirchen und 77 Filialkirchen – waren es sei 2001 neun Kirchen.

Als Gründe für die Aufgabe der Kirchengebäude wurden unter anderem eine geringe Nutzung, zu hohe Unterhaltungskosten oder Baufälligkeit angegeben. Neubauten wie etwa die 2012 geweihte Katholische St. Marien Kirche in Schillig (Kreis Friesland)- gab es dagegen wenige.

