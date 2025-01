Abschied perfekt: Baku wechselt von Wolfsburg nach Leipzig

Leipzig (dpa) –

Der viermalige Nationalspieler Ridle Baku wechselt innerhalb der Fußball-Bundesliga vom VfL Wolfsburg zu RB Leipzig. Beide Clubs vermeldeten heute den Wechsel des rechten Außenverteidigers, der den schwer verletzten Benjamin Henrichs ersetzen soll. Dem Vernehmen nach zahlt Leipzig eine Ablösesumme von 4,5 Millionen Euro für Baku, dessen Vertrag in Wolfsburg im Sommer ausgelaufen wäre.

«Er bringt uns einen Mehrwert und auf der Außenverteidiger-Position einen Typen, den wir auf der Seite so noch nicht hatten. Deshalb haben wir ihn geholt», sagte RB-Coach Marco Rose.

In Leipzig unterschrieb der 26-Jährige einen Vertrag bis Ende Juni 2027. Zuletzt hatten die Verhandlungen gehakt, Wolfsburg war mit dem Leipziger Gebot von etwa drei Millionen Euro nicht einverstanden. Am Donnerstag erfolgte jedoch der Durchbruch und Baku reiste noch am Abend aus dem VfL-Trainingslager in Portugal nach Leipzig.

Sildillia und Skov Olsen im Gespräch

Baku war 2020 von Mainz 05 nach Wolfsburg gewechselt. Da er auf der rechten Seite in der Offensive und in der Abwehrkette einsetzbar war, hinterlässt sein Weggang eine große Lücke im Kader des VfL. Als Ersatz sind aktuell der Franzose Kiliann Sildillia vom SC Freiburg und der Däne Andreas Skov Olsen vom FC Brügge im Gespräch.