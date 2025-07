Abschied nach zwölf Jahren: Leipzig-Legende Poulsen zum HSV

Hamburg (dpa) –

Der Hamburger SV hat die Verpflichtung des dänischen Stürmers Yussuf Poulsen perfekt gemacht. Nach zwölf Jahren bei RB Leipzig wechselt der 31-Jährige für eine Ablösesumme von rund 1,5 Millionen Euro zum Bundesliga-Aufsteiger. Über die Laufzeit des Vertrages machten die Hanseaten keine Angaben. In Leipzig hatte er noch einen Vertrag bis 2026.

«Er ist ein Gesicht der Bundesliga. Mit all seiner Erfahrung und Reife kennt er alle Facetten des Profifußballs. Yussuf ist mit Leipzig den Weg von der 3. Liga bis in die Champions League gegangen und weiß also nur zu gut, worauf es nach einem Aufstieg ankommt, um die Klasse zu halten und sich in der Bundesliga langfristig zu etablieren», sagte HSV-Vorstand Stefan Kuntz. Beim HSV wird Poulsen die Nummer 15 tragen.

Beim HSV ist der 87-malige dänische Nationalspieler als Ersatz für Davie Selke vorgesehen. Der Stürmer hatte am Freitagabend seinen Wechsel zu Basaksehir FK nach Istanbul bekanntgegeben. An diesem Montag reist Poulsen zum Hambruger Team ins Trainingslager nach Herzogenaurach.

Rekordspieler sagt Tschüss zu Leipziger Fans

In Leipzig ist Poulsen eine Clublegende. Als er 2013 zusammen von Lyngby BK zu RB wechselte, spielte der Club noch in der 3. Liga. Als einziger Spieler erlebte er den gesamten Aufstieg bis zum Spitzenverein der Fußball-Bundesliga und zum Dauergast in der Champions League mit. Auch langjährige Teamkollegen wie Lukas Klostermann und Willi Orban kamen erst zu Zweitliga-Zeiten zu RB. Mit 425 Einsätzen, 95 Toren und 66 Vorlagen in 24.481 Spielminuten ist er Leipziger Rekordspieler.

«Jetzt ist die Zeit gekommen, um Tschüss zu sagen», richtete sich Pulsen in einem Video an die Leipziger Anhänger. Er habe überragende zwölf Jahre in Leipzig gehabt, die er weiter in seinem Herzen tragen werde. «Alles hat ein Ende. Und das ist leider mein Ende mit der Geschichte Leipzig», sagte der Däne.