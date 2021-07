Abschied aus Göttingen: FC Bayern leiht Weidemann aus

Spieler zweier Basketballmannschaften im Kampf um den Ball. Foto: Adam Pretty/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

Chemnitz (dpa) – Der Basketball-Profi Nelson Weidemann wechselt innerhalb der Bundesliga vom FC Bayern München zu den Chemnitz Niners. Der 22-jährige Combo Guard spielte bereits in der vergangenen Saison auf Leihbasis für die BG Göttingen. Nun leihen ihn die Bayern für ein weiteres Jahr nach Sachsen aus. «Wir sind überzeugt, dass Nelson bei uns den nächsten Schritt machen und zu einem der besten deutschen Guards in der BBL reifen kann», sagte der Chemnitzer Trainer Rodrigo Pastore am Sonntag.

