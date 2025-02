Abschiebung nach Afghanistan? Niedersachsen «vorbereitet»

Laut Innenministerium gibt es in Niedersachsen eine zweistellige Zahl afghanischer Straftäter, die für eine weitere Abschiebung infrage kommt. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Bei einem möglichen neuen Abschiebeflug nach Afghanistan könnten auch wieder Straftäter aus Niedersachsen an Bord sein. «Wir bereiten uns jederzeit darauf vor, dass ein Flug stattfinden könnte», sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Hannover. Konkrete Hinweise auf einen bevorstehenden Flug lägen aber nicht vor. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte nach der Gewalttat in München bekräftigt, dass es weitere Abschiebungen nach Afghanistan geben solle.

In Niedersachsen kommt dem Ministerium zufolge eine zweistellige Zahl von Personen dafür infrage. «Es geht dabei um schwere Straftäter nach wie vor.»

Das Land entscheide aber nicht, wer tatsächlich ausgeflogen wird. «Wir liefern Daten zu von Menschen, die aus unserer Sicht infrage kämen. Die Prüfung obliegt dann dem Bundesinnenministerium», sagte der Sprecher. «Wir tun das, was wir auf unserer Seite tun können, und sind vorbereitet.» Im großen Stil nach Afghanistan abzuschieben, sei wegen der dort herrschenden Taliban nicht möglich, sagte der Sprecher von Ministerin Daniela Behrens (SPD).

Fünf Afghanen aus Niedersachsen bei Abschiebung 2024

Ende August waren erstmals seit der Machtübernahme der Taliban wieder 28 Menschen von Deutschland nach Afghanistan abgeschoben worden. Darunter waren fünf Männer zwischen Mitte 20 und Mitte 30 aus Niedersachsen. Zu den von ihnen begangenen Taten zählten Totschlag, Vergewaltigung, gefährliche Körperverletzung, Misshandlung von Schutzbefohlenen, Betrug und Diebstahl.

Einige Wochen zuvor, Mitte Juni 2024, waren in Niedersachsen insgesamt 41 vollziehbar ausreisepflichtige Afghanen als Mehrfach- und Intensivtäter oder schwere Straftäter eingestuft worden. Eine aktuelle Zahl nannte das Innenministerium auf Nachfrage nicht.