Absage für Fußballspiele in Schleswig-Holstein und Hamburg

Kiel/Hamburg (dpa/lno) –

Von Freitag bis Sonntag finden in Schleswig-Holstein und in Hamburg keine Fußballspiele auf Landesebene statt. «Die Generalabsage gilt für alle Spiel- (Kreisklasse C bis Oberliga) und alle Altersklassen (Herren-, Frauen- und Jugendbereich)», teilte der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) am Donnerstag mit.

«Die Schneefälle der vergangenen Tage und insbesondere die extremen Temperaturen verhindern nahezu ausnahmslos den Spielbetrieb in ganz Schleswig-Holstein», hieß es. Der Ball ruht demnach wegen der Platzverhältnisse und zum Schutz aller Spielerinnen und Spieler – und zwar zunächst ausschließlich am kommenden Wochenende.

Auch der Hamburger Fußball-Verband (HFV) sagte alle Spiele (Punkt-, Pokal- und Freundschaftsspiele) in Absprache mit den Bezirksämtern, Städten und Gemeinden ab.