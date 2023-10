Abhang 100 Meter hinabgestürzt: Wanderer stirbt im Harz

Thale (dpa) –

Ein Wanderer ist im Harz aus bislang ungeklärter Ursache etwa 100 Meter einen Abhang hinuntergestürzt und gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitagnachmittag im Bodetal nahe Thale im Landkreis Harz. Warum der 79-Jährige in die Tiefe stürzte, sei bislang unklar. Er sei noch an der Unfallstelle gestorben. Die Kriminalpolizei hat den Angaben zufolge die Ermittlungen aufgenommen. Angaben der Polizei zufolge war der Wanderweg bis vor kurzem wegen Bau- und Sicherungsmaßnahmen gesperrt.