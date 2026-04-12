Abgestürzte Drohne löst Einsatz der Polizei aus

Barkelsby (dpa/lno) –

Eine abgestürzte Drohne in einem Wald in Barkelsby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Die Polizei macht selbst noch keine Angaben dazu, um was für eine Drohne es sich handelt und was die Hintergründe sind.

Zuvor hatten Medien berichtet – nach Angaben des NDR soll es sich bei dem Flugobjekt um eine sogenannte Renndrohne handeln. Diese Drohnen sind auf hohe Geschwindigkeiten ausgelegt. Zu dem Vorfall war es am Samstagabend gekommen.