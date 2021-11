Abgeordneter Sami Musa verlässt SPD-Bürgerschaftsfraktion

Hamburg (dpa/lno) – Die SPD-Fraktion in der Hamburger Bürgerschaft hat künftig eine Stimme weniger: Der Abgeordnete Sami Musa hat mit Wirkung zum 20. Oktober die Fraktion verlassen, wie er am Dienstag mitteilte. Musa ist seit 2020 Mitglied der Bürgerschaft. Der 37-Jährige aus dem Bezirk Harburg will sein Mandat künftig als fraktionsloser Abgeordneter bis zum Ende der bis 2025 dauernden Legislaturperiode ausüben. «Der Austritt hat überwiegend persönliche Gründe», heißt es in der Mitteilung. «Vorab haben mehrere offene und respektvolle Gespräche mit der Fraktion stattgefunden.» Zuvor war Musa nach eigenen Angaben bereits zu Ende September aus der SPD ausgetreten.

