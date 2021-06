Abgeordnete beraten über Schleswig-Holsteins Schulpolitik

Landtag Schleswig-Holstein. Foto: Frank Molter/dpa

Kiel (dpa/lno) – Mit einer Debatte über die Zukunft der Schulen in Schleswig-Holstein hat der Landtag am Mittwoch in Kiel seine letzte Sitzung vor der Sommerpause begonnen. Dabei soll es auch um die Digitalisierung und Mittel gegen das Schulschwänzen gehen. Außerdem beraten die Abgeordneten abschließend über eine Schulgesetznovelle. Sie sieht unter anderem vor, dass Schüler künftig drei statt bislang zwei Wochen des Unterrichts verwiesen werden können. Außerdem werden schulinterne Bewerbungen von Lehrern für Schulleiter-Posten in Zukunft erst bei einer wiederholten Ausschreibung berücksichtigt.

Zudem berät das Parlament am Mittwoch abschließend über ein Integrations- und Teilhabegesetz. Am Nachmittag steht ein Regierungsbericht zum aktuellen Stand beim Ausbau des Breitband- und Mobilfunknetzes zur Debatte.

