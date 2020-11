Abgeordnete beraten mit Experten über Corona-Strategien

Klaus Schlie, Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages, spricht bei einer Sondersitzung. Foto: Carsten Rehder/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Die Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtags wollen heute Experten zu Handlungsempfehlungen in der Corona-Pandemie befragen. Dafür hat der Landtag seine November-Sitzung auf Donnerstag und Freitag verkürzt. Mit der Anhörung beteilige sich das Parlament «aktiv an der Frage, wie es in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen kann und an der Suche und Entwicklung guter Lösungen», sagte Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU). Sechs Stunden sind für die Beratungen mit den Fachleuten aus Medizin, Wirtschaft, Justiz und anderen Experten eingeplant. Interessierte können die Diskussion über die Internetseite des Landtags im Stream verfolgen.

