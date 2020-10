Abfüllanlage: Ratsherrn-Brauerei will Lieferwege verkürzen

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburger Ratsherrn-Brauerei will mit einer eigenen Abfüllanlage die Lieferwege verkürzen. Weniger als zehn Kilometer trennen die neue Anlage im Osten der Hansestadt von der Brauerei in den Schanzenhöfen, wie das Unternehmen zur Einweihung am Freitag mitteilte. Vorher wurden die Biere demnach im 190 Kilometer entfernten Wagenfeld abgefüllt. Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) lobte die Hamburger Brauerei. Mit der neuen Abfüllanlage werde der Transportweg kürzer und die Produktion so nachhaltiger, sagte er.