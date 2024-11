Abenteuerlustiger Vierjähriger büxt zum Bahnhof aus

Neumünster (dpa/lno) –

Ein ausgebüxter vierjähriger Junge hat am Bahnhof Neumünster für Aufregung gesorgt. Nachdem ein Passant das Kind am Freitagnachmittag in gefährlicher Nähe zu den Gleisen bemerkt hatte, verständigte er die Bundespolizei, wie diese mitteilte. Als der Mann versuchte, den Jungen anzusprechen, rannte dieser allerdings davon, lief in die Bahnhofshalle und dann weiter in Richtung Innenstadt. Vier Beamte der Bundespolizei fanden das Kind schließlich vor einer Bankfiliale in Bahnhofsnähe und brachten es zur Polizeiwache.

Der aufgeweckte Junge erklärte den Polizisten, er sei mit seiner Mutter im Bus unterwegs gewesen und offensichtlich ausgestiegen, ohne dass seine Mutter dies mitbekommen hatte. «Voller Tatendrang», sagte ein Polizeisprecher, habe der Junge dann den Weg zum Bahnhof eingeschlagen.

Auf der Wache war der neugierige Vierjährige laut Polizei bestens beschäftigt und löcherte die Beamten mit Fragen zur «Verbrecherjagd». Seine Eltern wurden umgehend informiert und nahmen ihren kleinen Abenteurer sichtlich erleichtert nur wenig später in Empfang.