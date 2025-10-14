Abend zu Thomas Mann mit Mark Waschke

Lübeck (dpa/lno) –

Mit den Widersprüchen und Brüchen im Werk von Thomas Mann setzt sich der Schauspieler Mark Waschke am 24. Oktober in einer Veranstaltung im Theater Lübeck auseinander. In einer Mischung aus Lesung und künstlerischer Performance wolle er die Wandlung Manns vom als unpolitisch geltenden Autor zum politisch engagierten Bürger nachzeichnen, teilte die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck als Veranstalterin mit. Dazu werde er aus Manns politischen Essays, Reden und Tagebucheinträgen lesen.

Waschke hat 2008 in Heinrich Breloers Verfilmung von Thomas Manns Roman «Buddenbrooks» die Rolle des Christian Buddenbrook gespielt. Die Veranstaltung mit dem Titel «Widerspruch notwendig» in den Kammerspielen des Theaters Lübeck beginnt um 19.30 Uhr.