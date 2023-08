Abbiegendes Auto gerammt: Zwei Verletzte bei Unfall

Schapen (dpa/lni) –

Bei einem Autounfall im Landkreis Emsland sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Am Dienstagnachmittag sei ein 60-Jähriger mit seinem Wagen in Richtung Schapen unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Als er habe abbiegen wollen, habe dies ein 50-Jähriger im Wagen hinter ihm offensichtlich übersehen. Der 50-Jährige setzte zum Überholen an und rammte das Auto des älteren Mannes. Dabei erlitt der 50-Jährige schwere Verletzungen, der 60-Jährige wurde leicht verletzt. Die 58 Jahre alte Beifahrerin des älteren Mannes blieb unverletzt.