Meppen (dpa/lni) – Eine 42 Jahre alte Radfahrerin ist in Meppen (Landkreis Emsland) vom rechts abbiegenden Auto eines 52-Jährigen angefahren und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Mann am späten Freitagnachmittag in eine Straße abbiegen, dabei kam es zur Kollision, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Radfahrerin kam schwerverletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

