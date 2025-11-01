Ab sofort Alkoholverbot am Bahnhof Altona

Ab dem 1. November gilt am Bahnhof Hamburg-Altona ein Alkoholverbot. picture alliance / dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Ab sofort gilt auch am Bahnhof Hamburg-Altona ein Alkoholverbot. Reisende dürften am Bahnhof weder Alkohol trinken noch offen mitführen, teilte die Deutsche Bahn mit.

Davon ausgenommen sind gerade eingekaufte alkoholische Getränke, die verschlossen transportiert werden. Auch in den gastronomischen Betrieben auf dem Bahngelände darf weiterhin Alkohol getrunken werden.

Das Verbot soll laut der Deutschen Bahn für ein größeres Sicherheitsgefühl bei den Fahrgästen sorgen.

Gute Erfahrungen mit Alkoholverbot am Hauptbahnhof

Am Hauptbahnhof Hamburg gilt die Regelung bereits seit April 2024. Die Bahn verzeichne dort seitdem deutlich weniger Auseinandersetzungen unter Alkoholeinfluss. Zudem sei der Reinigungsaufwand deutlich zurückgegangen, so die Bahn.

Täglich besuchen den Bahnhof Altona um die 138.000 Reisende. Damit ist er der zweitgrößte Bahnhof in der Hansestadt.