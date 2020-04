Ab Montag gilt die Maskenpflicht

Mundschutzmasken. Foto: Rene Traut/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Kommt sie, kommt sie nicht? Sie kommt: Die Maskenpflicht. Ab dem heutigen Montag ist das Tragen einer «einfachen Mund-und-Nasen-Bedeckung» im Nahverkehr und beim Einkaufen Pflicht – nachdem sich die niedersächsische Landesregierung lange dagegen ausgesprochen hatte. Allerdings: Mit der Maskenpflicht ist «ausdrücklich auch das Tragen eines Schals oder eines Tuchs gemeint», betonte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD).

Die meisten Experten gehen davon aus, dass ein Stoffstück vor Mund und Nase vor allem ein Fremd- und kein Selbstschutz ist. Ausgenommen von der Pflicht sind Verkäuferinnen und Verkäufer, Menschen mit schweren Herz- oder Lungenerkrankungen sowie Kinder unter 6 Jahren. Bei Verstößen droht kommende Woche zunächst weder in Niedersachsen noch in Bremen ein Bußgeld. Wolfsburg hatte zum 20. April als erste niedersächsische Stadt eine Maskenpflicht eingeführt. In einigen Ländern gilt die Pflicht auch schon, Vorreiter war Sachsen.

Landesregierung zum Coronavirus