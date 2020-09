Aaron Hunt nach HSV-Zeit bereit für Wechsel ins Ausland

Hamburgs Hamburgs Aaron Hunt feiert einen Treffer. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Mittelfeldspieler Aaron Hunt erwägt nach seinem Vertragsende beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV einen Wechsel ins Ausland. «Dubai, USA – ich kann mir vieles vorstellen. Auch einen Wechsel in die Türkei, von dort stammt meine Frau» sagte der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler in einem «Sport Bild»-Interview. «Auf jeden Fall will ich noch ein paar Jahre spielen». Hunts Vertrag endet im Sommer 2021. «Der HSV ist in Deutschland mein letzter Verein, denn einen nationalen Wechsel schließe ich aus», sagte er. Zunächst wolle er mit dem HSV wieder die Rückkehr in die Bundesliga schaffen. «Ob es dann hier weitergeht, wird die Zukunft und werden die Gespräche zeigen.»

