«Aalutsetten in de Schlie»: Jungfische für die Schlei

Spiegelglatte Schlei: Blick vom Ruderboot auf Schleswig. Foto: Dörte Nohrden/dpa-tmn/Archivbild

Maasholm (dpa/lno) Die Schleifischer wollen am heutigen Mittwoch beim traditionellen «Aalutsetten in de Schlie» rund 53 300 Jungaale bei Maasholm (Kreis Schleswig-Flensburg) in die Schlei setzen. Sie wollen so dazu beitragen, die inzwischen wieder gewachsene Population des Wanderfisches im Ostseeraum weiter zu stärken. Der ehemalige schleswig-holsteinische Ministerpräsident Peter Harry Carstensen (CDU) soll für sein großes Engagement die Goldene Reuse 2020 erhalten. Auch der amtierende Regierungschef Daniel Günther wird in Maasholm erwartet.

Das «Aalutsetten» wird seit 2010 von Fischern und Anglern gemeinsam organisiert. Damals wurde mit einem Besatz von 33 000 Stück vorgestreckter Aale gestartet. In diesem Jahr sollen insgesamt 913 000 kleine Aale ausgesetzt werden.